Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü: Aynı aileden beş yaralı

Araçta bulunan sürücü A.T. ile birlikte eşi Z.T., çocukları N.T. (13) ve A.T. (10) ile kayınvalidesi M.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.