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Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü: Aynı aileden beş yaralı

Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü: Aynı aileden beş yaralı

23:3830/05/2025, Cuma
IHA
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Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.
Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil dere kenarına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden beş kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eskipazar ilçesi Tamuşlar köyü yolunda meydana geldi. A.T. idaresindeki 06 CYZ 886 plakalı otomobil, Karabük istikametinden Tamuşlar köyüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere kenarına devrildi. Kazada araç ters döndü.

Araçta bulunan sürücü A.T. ile birlikte eşi Z.T., çocukları N.T. (13) ve A.T. (10) ile kayınvalidesi M.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.



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