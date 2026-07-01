Kur’an’a hakarete Özgür Özel sahip çıktı

TBMM’deki grup toplantısında konuşan Özel, soruşturmaya tepki göstererek, “Sanata saygısı olmayan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda” dedi. Göktaş, ilahi kitaplar ve vahiy sürecini hedef alan ifadeler kullanmıştı. Göktaş’ın haddini aşan sözlerinin ardından ilgili savcılık tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.