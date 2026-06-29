Yine grup toplantısı yapmayacak

Geçtiğimiz hafta Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarını salı gününe alarak grup toplantısını gerçekleştirmeyen Kılıçdaroğlu, haftalık programına grup toplantısını almadı. Son dakikada bir değişiklik yaşanmazsa Kılıçdaroğlu'nun bu hafta da grup toplantısı yapmayacak. Grup Başkanı Özgür Özel'in grup konuşması ise CHP Grup Yönetimi toplantısından sonra netlik kazanacak.

Öta yandan CHP Genel Merkezi'nden bazı basın yayın organlarında yer alan 'Kılıçdaroğlu Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın getirmek üzere Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi' yönündeki haberlere dair açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından açıkalama yapan CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, "Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun grup yönetimini değiştirmek istediği ve bunu da atama yoluyla gerçekleştirmek istediği biliniyor. Ancak bu yönde atılacak adımların önünde hukuki engeller bulunuyor. TBMM İçtüzüğü ile CHP Parti Grubu İç Yönetmeliği'nde grup başkanı ve grup başkanvekillerinin genel başkan tarafından atanmasına imkân tanıyan bir düzenleme bulunmadığı, grup yönetiminin milletvekillerinin iradesiyle belirlendiği vurgulanıyor.