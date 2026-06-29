Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yine grup toplantısı yapmayacak

Yine grup toplantısı yapmayacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0029/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmak için Meclis Başkanlığı'na resmi başvuruda bulunmayacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarını salı gününe alarak grup toplantısını gerçekleştirmeyen Kılıçdaroğlu, haftalık programına grup toplantısını almadı. Son dakikada bir değişiklik yaşanmazsa Kılıçdaroğlu'nun bu hafta da grup toplantısı yapmayacak. Grup Başkanı Özgür Özel'in grup konuşması ise CHP Grup Yönetimi toplantısından sonra netlik kazanacak.

ÖZEL'İ GÖREVDEN ALMADIK

Öta yandan CHP Genel Merkezi'nden bazı basın yayın organlarında yer alan 'Kılıçdaroğlu Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın getirmek üzere Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi' yönündeki haberlere dair açıklama yapıldı. Sosyal medya hesabından açıkalama yapan CHP Sözcüsü Müslüm Sarı, "Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun grup yönetimini değiştirmek istediği ve bunu da atama yoluyla gerçekleştirmek istediği biliniyor. Ancak bu yönde atılacak adımların önünde hukuki engeller bulunuyor. TBMM İçtüzüğü ile CHP Parti Grubu İç Yönetmeliği'nde grup başkanı ve grup başkanvekillerinin genel başkan tarafından atanmasına imkân tanıyan bir düzenleme bulunmadığı, grup yönetiminin milletvekillerinin iradesiyle belirlendiği vurgulanıyor.




#CHP
#Siyaset
#Kemal Kılıçdaroğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erbilli Mehmed Ali Efendi nasıl idam edildi?