Özel’e helikopter bakmış

Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki “helikopter” yazışmalarının detayları ortaya çıktı. Yalım, Genel Merkez’in talimatıyla Özgür Özel’e 10 milyon dolarlık helikopter, 31 milyon liralık makam aracı baktıklarını söyledi.
Rüşvetten ve yolsuzluktan Silivri’de tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım’a ifadesinde telefonundan çıkan, “3 adet helikopter markette buldum, Almanya ve Dubai’de Sikorsky ve Agusta karşılaştırmasını da sunumda görebilirsiniz” yazılı mesaj soruldu. Özgür Karabat’ın kendisinden eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımı için helikopter araştırmasını istediğini belirten Yalım, “Bunun üzerine de Güneydoğu Havacılık’ın sahibi Hasan Karadağ’a ulaştım. Mesaj ve helikopter fotoğrafları bu konuyla alakalıdır” ifadelerini kullandı.
ÖDEMESİ NASIL YAPILACAKTI BİLMİYORUM
Hasan Karadağ, Özgür Karabat ve kendisinin bu konuda toplantı yaptığını belirten Yalım, “Hasan Karadağ helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olduğunu söyledi. Özgür Özel’e iki hafta içerisinde rapor verilecekti. Ancak bu süre içerisinde ben gözaltına alınıp tutuklandığım için sonrasında helikopterin alınıp alınmadığı, alındıysa ödemesinin ne şekilde yapıldığı konularında bilgi sahibi değilim” ifadelerini kullandı.
MAKAM ARACI İSTEMİŞ
Yalım, telefonunda çıkan lüks araçlarla ilgili bilgilendirme formlarını da Özgür Özel’e gönderdiğini söyledi. O dönem 2022 model ‘Audi A8’ marka araç kullanan Özel’in kendisi ile irtibata geçtiğini belirten Yalım, şunları kaydetti: “Kendisi aracın yaşının büyüdüğünü ve yeni bir araç almak istediğini söyledi. Benim şirketim adına kayıtlı araç filom olduğu için daha uygun şekilde bayilerden fiyat alabiliyordum. Özgür Özel’in talebi üzerine makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara Koluman isimli firmadan 1 tane ‘Mercedes S450d 4Matic L’ araç için 19 milyon 597 bin lira, yine aynı marka model aracın farklı paketi için 20 milyon 209 bin lira ve ‘Mercedes Maybach S580 4Matic’ araç için 31 milyon 658 bin lira fiyat teklifleri aldım ve bunu Genel Başkan Özgür Özel’e ve şoförü Mehmet’e ilettim. Akabinde bu araçların alınıp alınmadığını bilmiyorum. Ben bu araçlardan anladığım için Özgür Özel benden böyle bir talepte bulundu.”
MECLİS’E VİSKİ SERVİSİ
Yalım’a “Özgür Özel Yeni Nosu” diye kayıtlı numaraya gönderdiği, “Meclis’e uğradım, Mehmet Bey’e bir koli bıraktım. Beş adet var içinde” şeklindeki mesaj içeriği soruldu. Yalım şu cevabı verdi: “Özgür Özel benden Bulgaristan’dan gelirken Pliska isimli içki getirmemi istemişti. Mesaj içeriğinde geçen konu bununla alakalıdır. Ben ara ara yurt dışına çıktığımda Özgür Özel’e bu şekilde hediye içkiler getiririm. Mesajda geçen Mehmet isimli kişi Özgür Özel’in şoförüdür. İçerisinde 5 adet içki bulunan koliyi Meclis’te Mehmet Bey’e teslim etmiştim. Mesajlaşmalar bununla alakalıdır.”