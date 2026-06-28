Özel’e helikopter bakmış

Hasan Karadağ, Özgür Karabat ve kendisinin bu konuda toplantı yaptığını belirten Yalım, “Hasan Karadağ helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olduğunu söyledi. Özgür Özel’e iki hafta içerisinde rapor verilecekti. Ancak bu süre içerisinde ben gözaltına alınıp tutuklandığım için sonrasında helikopterin alınıp alınmadığı, alındıysa ödemesinin ne şekilde yapıldığı konularında bilgi sahibi değilim” ifadelerini kullandı.

Yalım, telefonunda çıkan lüks araçlarla ilgili bilgilendirme formlarını da Özgür Özel’e gönderdiğini söyledi. O dönem 2022 model ‘Audi A8’ marka araç kullanan Özel’in kendisi ile irtibata geçtiğini belirten Yalım, şunları kaydetti: “Kendisi aracın yaşının büyüdüğünü ve yeni bir araç almak istediğini söyledi. Benim şirketim adına kayıtlı araç filom olduğu için daha uygun şekilde bayilerden fiyat alabiliyordum. Özgür Özel’in talebi üzerine makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara Koluman isimli firmadan 1 tane ‘Mercedes S450d 4Matic L’ araç için 19 milyon 597 bin lira, yine aynı marka model aracın farklı paketi için 20 milyon 209 bin lira ve ‘Mercedes Maybach S580 4Matic’ araç için 31 milyon 658 bin lira fiyat teklifleri aldım ve bunu Genel Başkan Özgür Özel’e ve şoförü Mehmet’e ilettim. Akabinde bu araçların alınıp alınmadığını bilmiyorum. Ben bu araçlardan anladığım için Özgür Özel benden böyle bir talepte bulundu.”