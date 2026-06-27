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CHP seçimlere giremeyebilir: Özgür Özel tarih vererek açıkladı

CHP seçimlere giremeyebilir: Özgür Özel tarih vererek açıkladı

09:3927/06/2026, Cumartesi
G: 27/06/2026, Cumartesi
IHA
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CHP'de Kurultay kaosu derinleşiyor
CHP'de Kurultay kaosu derinleşiyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından patlak veren yönetim krizi giderek derinleşiyor. Parti içindeki kaos ortamına dair Diyarbakır'dan dikkat çeken açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mevcut yönetime adeta rest çekti. Olası tüm senaryolar için hukuki ve teknik hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultaya gidilmemesi halinde CHP'nin seçimlere katılamayacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından ortaya çıkan yönetim krizi, kurultay takvimi üzerinden yeni bir belirsizliğe evrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması halinde partinin seçimlere katılamama riski taşıdığını belirterek süre vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu cephesi daha önce kurultay tarihi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Eylül ayını ifade etmişti.

'CHP SEÇİMLERE GİREMEYEBİLİR'

Diyarbakır’a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir otelde gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı.

"Partiyle ilgili sorulara gelince, tarihin en büyük haksızlığına uğradık mı uğradık. Dört ayaklı olarak hukuki süreçleri takip ediyoruz" diye Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"12’inci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13’üncü şehirdeyiz. Diyarbakır’ı, Ankara, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin hukuk yoluyla yeniden geleceğimizi düşünüyoruz. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz. Bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz. 26 Temmuza kadar CHP, kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu, böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. İktidar yürüyüşünü CHP’de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP’ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."

CHP KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kılıçdaroğlu yönetimi ise CHP'de kurultay süreci için Eylül ayını işaret etmişti.

Parti sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada;

“6 kişilik olağan kurultay hazırlık komisyonu oluşturmuştuk, bir takvim hazırlığı içindeler. Eylül ayının ilk haftasıyla birlikte olağan kurultay takvimini başlatma kararını aldık. Yaz aylarında tatil sebebiyle bunu biraz da, eylül ayı başından itibaren kongre kararını almış bulunuyoruz. İlçe ve il kongrelerine ilişkin takvimin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.” ifadelerini kullanmıştı.



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