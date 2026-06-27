CHP seçimlere giremeyebilir: Özgür Özel tarih vererek açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararının ardından ortaya çıkan yönetim krizi, kurultay takvimi üzerinden yeni bir belirsizliğe evrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması halinde partinin seçimlere katılamama riski taşıdığını belirterek süre vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu cephesi daha önce kurultay tarihi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Eylül ayını ifade etmişti.

"Partiyle ilgili sorulara gelince, tarihin en büyük haksızlığına uğradık mı uğradık. Dört ayaklı olarak hukuki süreçleri takip ediyoruz" diye Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Partiyle ilgili sorulara gelince, tarihin en büyük haksızlığına uğradık mı uğradık. Dört ayaklı olarak hukuki süreçleri takip ediyoruz" diye Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"12’inci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13’üncü şehirdeyiz. Diyarbakır’ı, Ankara, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin hukuk yoluyla yeniden geleceğimizi düşünüyoruz. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz. Bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz. 26 Temmuza kadar CHP, kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu, böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. İktidar yürüyüşünü CHP’de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP’ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."