CHP’li vekiller yeni partiye mesafeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de katıldığı görüşmelerde Özel'in 60'tan fazla milletvekilinin öneri ve değerlendirmelerini dinlediği öğrenildi. Vekillerin yeni partiye mesafeli isimlerden oluştuğu ve Özel'in fikir alışverişinde bulunmak için bu görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde milletvekillerinden bazıları, partideki mücadelede Özel'in yanında yer alacaklarını ifade etti. Ancak aynı vekillerden bazıları, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması ihtimaline ilişkin ciddi çekincelerini de dile getirdi.

Bir milletvekili, atadan, dededen CHP'li olduğunu, partiyi bırakamayacağını ifade ederek, "Yeni partiyi kurdunuz; 81 il ve 973 ilçede nasıl örgütleneceğiz? Bunun için ciddi mali kaynak gerekir. Propaganda ve lojistik için de yüksek bütçelere ihtiyaç var. Yeni parti kurmak o kadar kolay mı" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir vekilse, "CHP'de tek kişi bile kalsam ayrılmam. Partimi asla bırakmam" diyerek ayrılık seçeneğine karşı olduğunu dile getirdi. Vekiller ayrıca 80'li ve 90'lı yıllarda merkez sol ve merkez sağ oyların bölündüğünü bu yüzden çok seçim kaybedildiğini söyledi. Sağda birliği savunan Süleyman Demirel'e 'bir bilen', solda bütünleşmeyi reddeden Bülent Ecevit'e ise 'bir bölen' denildiğini hatırlatan bir vekil, Özel'e "Tarihi tekerrür ettirmeyin" uyarısında bulundu.