CHP’li vekiller yeni partiye mesafeli

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki makam odasında milletvekilleriyle bir araya gelerek yeni parti senaryolarını masaya yatırdı. Görüşmelerde Özel'e destek veren isimlerin büyük bir kısmı, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması fikrine mesafeli yaklaştı. İmamoğlu çizgisini sürdüren vekiller ise sürecin daha fazla geciktirilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.
TBMM'deki makam odasında milletvekilleriyle bir araya gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti senaryolarını masaya yatırdı. Özel, geçtiğimiz hafta salı ve çarşamba günleri TBMM'deki makam odasında milletvekilleriyle peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Olağanüstü kurultay süreci ile yeni parti senaryolarının ele alındığı toplantılar 10-12 kişilik gruplar halinde yapıldı.
60’DAN FAZLA VEKİLLE GÖRÜŞTÜ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de katıldığı görüşmelerde Özel'in 60'tan fazla milletvekilinin öneri ve değerlendirmelerini dinlediği öğrenildi. Vekillerin yeni partiye mesafeli isimlerden oluştuğu ve Özel'in fikir alışverişinde bulunmak için bu görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde milletvekillerinden bazıları, partideki mücadelede Özel'in yanında yer alacaklarını ifade etti. Ancak aynı vekillerden bazıları, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması ihtimaline ilişkin ciddi çekincelerini de dile getirdi.
PARTİYİ ASLA BIRAKMAYALIM
Bir milletvekili, atadan, dededen CHP'li olduğunu, partiyi bırakamayacağını ifade ederek, "Yeni partiyi kurdunuz; 81 il ve 973 ilçede nasıl örgütleneceğiz? Bunun için ciddi mali kaynak gerekir. Propaganda ve lojistik için de yüksek bütçelere ihtiyaç var. Yeni parti kurmak o kadar kolay mı" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir vekilse, "CHP'de tek kişi bile kalsam ayrılmam. Partimi asla bırakmam" diyerek ayrılık seçeneğine karşı olduğunu dile getirdi. Vekiller ayrıca 80'li ve 90'lı yıllarda merkez sol ve merkez sağ oyların bölündüğünü bu yüzden çok seçim kaybedildiğini söyledi. Sağda birliği savunan Süleyman Demirel'e 'bir bilen', solda bütünleşmeyi reddeden Bülent Ecevit'e ise 'bir bölen' denildiğini hatırlatan bir vekil, Özel'e "Tarihi tekerrür ettirmeyin" uyarısında bulundu.
YENİ PARTİYİ İMAMOĞLU İSTİYOR
Toplantılarda bazı milletvekilleri, CHP'den ayrılarak yeni parti kurulması fikrinin Ekrem İmamoğlu cephesinden geldiğini savundu. Buna karşılık Ekrem İmamoğlu'na yakın bazı milletvekilleri ise yeni parti kurulmasının geciktirilmemesi gerektiğini savunarak, "Geç kalıyoruz" uyarısında bulunduğu öğrenildi.