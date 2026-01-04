Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Kurt atlayarak girdiği ağılda üç koyunu telef etti

Kurt atlayarak girdiği ağılda üç koyunu telef etti

23:204/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kurt saldırısı iddiası sonrası mahallede endişe oluştu.
Kurt saldırısı iddiası sonrası mahallede endişe oluştu.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir ağıla giren kurtun saldırdığı iddia edilen 3 koyun telef oldu. Mahalle sakinleri, bölgede daha önce de kurt görüldüğünü belirterek tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre kurdun saldırdığı 3 koyun telef oldu.

Olay, Muratlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Kodal’a ait 3 koyun iddiaya göre kurt saldırısı sonucu telef oldu. Bölgede daha önce de kurt görüldüğünü belirterek, "Bu bölgede kurt olduğunu biliyoruz. Geçen sene bir kurt ağılın önüne kadar gelmiş, ses duyunca kaçmıştı ve o anlar kameraya yansımıştı. Bu sefer kurt ağılın içine girebilmiş. İki evin arasında bulunan ağıla üzerinden atlayarak girip 3 koyunu telef etti, ses duyunca yeniden kaçtı" dedi.

Yaşanan olay mahallede endişeye neden oldu.



#Muğla
#Menteşe
#Koyun
#Kurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır'da okullar tatil mi? 5 Ocak Pazartesi ders var mı? Valilik açıklaması