Muğla'da 112'yi gereksiz arayan 17 kişiye 40 bin 500 lira ceza uygulandı

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbar yapılmasının veya hattın gereksiz yere meşgul edilmesinin bir başkası için hayati bir önem taşıyabileceği ifade edildi. Valilik, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 17 kişiye ise bin 500'er lira olmak üzere toplam 40 bin 500 lira idari para cezası uygulandığını aktardı.
Muğla'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ve gereksiz arayan 17 kişinin, telefon, kimlik ve adres tespitleri yapılarak toplam 40 bin 500 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların birden fazla acil numarayı aramak yerine yalnızca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarının, olayın niteliğine göre ilgili ekiplerin hızlı ve etkin şekilde sevk edilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.
Asılsız ve danışma amaçlı çağrıların ayıklanarak, gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara öncelik verildiği belirtilen açıklamada, çağrı merkezini meşgul etmek amacıyla arayan kişilere bin 500 lira, yapılan ihbarın asılsız olduğunun ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası uygulandığı, bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde cezaların iki katına çıktığı kaydedildi.
Hayati önem taşıyor
Açıklamada, Muğla'da 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 1 kişiye 15 bin lira, hattı gereksiz yere meşgul eden 17 kişiye ise bin 500'er lira olmak üzere toplam 40 bin 500 lira idari para cezası uygulandığı, 11 kişi hakkında idari para cezası işlemlerinin sürdüğü bildirildi.