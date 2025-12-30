İstanbul'da trafo yangını: Yaralılar var

Yeni Şafak
20:1330/12/2025, Salı
İstanbul'da bir iş yerinde elektrik trafosunda yangın çıktı. Yangında iki kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yerindeki elektrik trafosunda çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi 241 numaradaki bir iş yerinde elektrik trafosunda yangın meydana geldi.

Yangında 2 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin olay yerinde inceleme yaptı.





