Park halindeki otomobile tır çarptı

23:0629/12/2025, Pazartesi
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da park halindeki otomobile caddede seyreden tır çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde park halindeki otomobile, caddede seyreden TIR çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 08.50 sıralarında Yeşilova Mahallesi Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 NRV 821 plakalı otomobile, caddede seyreden TIR çarptı. Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobile, caddeden gelen TIR'ın çarptığı anlar yer aldı.



