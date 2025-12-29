Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik: Katil Cemil Koç ile ile Esra Tokyaz'ın sözleri salonu karıştırdı

Biz yurda gittik ve eşyaları aldık. Kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılar vardı. Esra, 'kardeşim nerede?' deyince, Cemil 'burada yok' dedi. Esra benden, onu Cemil'in evine götürmemi istedi. Biz de eve giderken, Cemil tekrar aradı, bu sefer bize, 'Benim Kocaeli'nde işim çıktı, ben Esra'nın eşyalarını yurdun önünden alırım' dedi. Esra eve gidip Ayşe'yi almak istedi. Eve gittik Cemil evdeydi, kapının önünde Ayşe'nin ayakkabılar vardı. Esra, 'kardeşim nerede?' deyince, Cemil 'burada yok' dedi. Esra, geri yurda dönmek istedi. Esra ile yolda giderken bana, Cemil ile Ayşe'nin beraber olmasını istemediğini söyledi. Biz yurda vardık, görevliye sorduk, bize Ayşe'nin yurda gelmediğini söylediler. Biz Cemil'in evine geri gittik, evde temizlikçiler vardı, Cemil evde yoktu. Ayşe'ye de ulaşamadık. Bunun üzerine Esra, polise giderek şikayetçi oldu. Bir gün sonra polisler beni aradı ve karakola gittim. Ben bu cinayeti polislerden öğrendim, benim bu olayla ilgim yoktur. Ben, Esra ve Ayşe'ye abilik yaptım başka amacım yoktu" dedi.