Küçükçekmece provokatörleri gözaltında

Küçükçekmece'nin İkitelli mahallesinde 'bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu' iddiası üzerine sosyal medya üzerinden çok sayıda provokatif hesap olayı Suriyelilere linç girişimine dönmesine neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘Suriyelileriistemiyoruz’, ‘ülkemdesuriyeliistemiyorum’, ‘suriyelilerdefoluyor’ gibi etiketlerle sosyal medyada halkı sokağa dökmeye yönelik paylaşımlarda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan hesapları mercek altına aldı.

18 KULLANICIDAN 9’UNA GÖZALTI

Yapılan ilk belirlemelere göre 18 twitter kullanıcısının Suriyeliler üzerinden provokatif mesajlar paylaştığı ve Suriyeliler üzerinden sokaklarda kaos oluşturmaya çalıştığı tespit edildi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında insanları sokağa dökmeye çalışan 18 hesaptan İstanbul’da bulunan 9 twitter kullanıcısına gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 5’inin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin yaptıkları paylaşımlar mercek altına alındı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İstanbul Valiliği olay üzerine yaptığı açıklamada, olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve anne-babasının ifadelerinde, ‘Konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını’ beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikat sürdürülmektedir” denildi.

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