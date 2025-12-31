Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum'da yılbaşı öncesi tedbirler arttı: İlçeye son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

Bodrum'da yılbaşı öncesi tedbirler arttı: İlçeye son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

15:4831/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Muğla / Bodrum
Muğla / Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı öncesi jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri denetimlerini artırırken, ilçeye son 24 saat içerisinde 10 bin araç giriş yaptı.

Önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a yeni yıl nedeniyle son 24 saatte 10 binden fazla araç giriş yaptı. Güvercinlik ve Torba uygulama noktalarında polis ve jandarma tarafından kente giriş yapan araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Narkotik ve bomba dedektör köpeklerinin desteğiyle araçlarda arama yapılırken, yeni yılın ilk saatlerine kadar polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta olmak üzere binden fazla kolluk personelinin görev yapacağı belirtildi. Kentte açık olan otellerde doluluk oranının ise yüzde 50'ler seviyesinde olduğu, otel fiyatlarının ise gecelik bin liradan başladığı belirtildi.




#Bodrum
#Muğla
#yılbaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAMLI ÖDEME TARİHLERİ: 2026 Asgari Ücret Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Ocak mı Şubat mı? Net ve Brüt Tutar