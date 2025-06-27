Kurultay davasında yetki karmaşası

Aralarında hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sebebiyle tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 12 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesinin ardından ilgili mahkemece verilen "görevsizlik" kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, mahkemenin dosyayı nöbetçi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderme yönündeki kararına usul ve esas yönünden itirazda bulundu. Mahkemenin, sanıkların eylemlerini “rüşvet” kapsamında değerlendirme gerekçesiyle görevsizlik kararı vermesine karşı çıkan savcılık, yargılamanın asliye ceza mahkemesinde devam etmesi gerektiğini bildirdi. İtirazın ardından, dosya üzerindeki nihai kararın Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmesi bekleniyor. Mahkeme, dosyadaki eylemlerin “ağır cezalık suç” olup olmadığını değerlendirerek yargılamanın hangi mahkemede yapılacağına karar verecek.