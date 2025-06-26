Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilmek üzere 'Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi' yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle; kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi sağlanacak.
'Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi' yayımlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle; kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı tüm şikayetler ivedilikle değerlendirilecek ve bakanlığa bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan Hasta Hakları Birimlerinin daha aktif çalışması sağlanacak. Bir süre önce hayata geçirilen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) kapsamında, riskli durumlar birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler derhal alınacak.
Şikayetler en kısa sürede çözüme kavuşturulacak
2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesini esas alan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi'nde; vatandaş odaklı devlet anlayışı esas alındı. Sağlık hizmetinin sunumuyla bağlantılı olan tüm teknik ve idari konularda çıkabilecek olası aksaklıklar, vatandaşların yakınmalarına sebebiyet vermeden yerinde ve en kısa sürede çözülecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan hasta hakları birimlerine iletilen şikayetlerin yerinde ve en kısa sürede çözümü için il sağlık müdürlükleri ve hastane idareleri tarafından her türlü tedbir alınacak. Hastanelere intikal eden ihbar ve şikayetlerden, müfettiş bilgisi gerektirmeyen iddialar, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu muhakkiklik eğitimine katılmış 3 binin üzerinde nitelikli personele incelettirilecek. Genelge kapsamında; Teftiş Kurulu Başkanlığı REDES Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan REDES Yönetici Bilgi Ekranları, İl Sağlık Müdürlerinin ve başhekimlerin erişimine de açılacak. Bu kapsamda, söz konusu ekranlar kullanılarak riskli durumlar, birim amirleri tarafından incelenecek ve gereken önlemler ivedilikle alınacak.
Dijital Denetim Seferberliği
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kısa bir süre önce REDES'in hayata geçirildiğini duyurmuş, "Dijital denetimle olası risklerin önüne geçilmesi sağlanıyor ve teftiş süreci hızlandırılıyor. REDES'in eğitim faaliyetlerine 81 ilimizde devam ediyoruz. Bugüne kadar 39 farklı ilde toplam 440 sağlık yöneticisine eğitim verildi. REDES'te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak hem bu alanda farkındalık oluşturuldu hem de olası risklere karşı caydırıcılık artırıldı" ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık kuruluşlarında denetimler hızlandı
Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla hız kazanan denetimler kapsamında; ocak ayında 38, nisan ayında 53 müfettişle başlatılan iki ana teftiş seferberliğinde 19 ilde yer alan 206 hastane denetlendi. Tespit edilen sorunlar çözülerek sağlıkta hizmet kalitesi yükseltildi.