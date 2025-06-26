'Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi' yayımlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle; kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı tüm şikayetler ivedilikle değerlendirilecek ve bakanlığa bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan Hasta Hakları Birimlerinin daha aktif çalışması sağlanacak. Bir süre önce hayata geçirilen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) kapsamında, riskli durumlar birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler derhal alınacak.

2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesini esas alan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi'nde; vatandaş odaklı devlet anlayışı esas alındı. Sağlık hizmetinin sunumuyla bağlantılı olan tüm teknik ve idari konularda çıkabilecek olası aksaklıklar, vatandaşların yakınmalarına sebebiyet vermeden yerinde ve en kısa sürede çözülecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan hasta hakları birimlerine iletilen şikayetlerin yerinde ve en kısa sürede çözümü için il sağlık müdürlükleri ve hastane idareleri tarafından her türlü tedbir alınacak. Hastanelere intikal eden ihbar ve şikayetlerden, müfettiş bilgisi gerektirmeyen iddialar, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu muhakkiklik eğitimine katılmış 3 binin üzerinde nitelikli personele incelettirilecek. Genelge kapsamında; Teftiş Kurulu Başkanlığı REDES Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan REDES Yönetici Bilgi Ekranları, İl Sağlık Müdürlerinin ve başhekimlerin erişimine de açılacak. Bu kapsamda, söz konusu ekranlar kullanılarak riskli durumlar, birim amirleri tarafından incelenecek ve gereken önlemler ivedilikle alınacak.