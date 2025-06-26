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Kurultayda hile ağır cezalık

Kurultayda hile ağır cezalık

Oğuzhan Ürüşan
04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “Para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin açılan dava, ağır ceza mahkemesinde görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 kurultayına ilişkin hazırlanan iddianame Ankara 26. Asliye Mahkemesi’ne sunulmuş, ancak söz konusu mahkeme geçtiğimiz günlerde sanıkların eylemlerinin sadece ‘oylamaya hile karıştırma’ değil, aynı zamanda ‘rüşvet’ suçu kapsamında değerlendirilebileceğine hükmederek görevsizlik kararı vermişti. Mahkemenin görevsizlik kararına ilişkin gerekçesi belli oldu. Kararda, sanıklardan Erkan Aydın’ın milletvekili sıfatı bulunduğuna ve bu nedenle yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiğine dikkat çekildi.


3’ER YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 12 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca 3’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu isimlerin, CHP kurultayında para karşılığı delege yönlendirmesi ve oy satın alma faaliyetlerine karıştıkları öne sürülüyor. CHP kurultayına ilişkin hukuki sürecin diğer ayağında ise eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı iptal davası var. Bu birleştirilmiş davaların duruşması da 30 Haziran’da görülecek.


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