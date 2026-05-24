Kuruluş kodlarına döneceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerini tekrar “kuruluş kodlarına” kavuşturacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, “CHP’nin ahlaki bir üstünlüğü vardı. Şimdi bu üstünlüğün tartışılır hâle gelmesi bizi rahatsız ediyor. CHP’nin yeniden kuruluş felsefesine uygun bir çizgiye taşınması gerekiyor” dedi.
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Ankara’daki konutunun önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, CHP’yi “kuruluş kodlarına yeniden kavuşturacaklarını” belirterek, partinin ahlaki değerlerini yeniden güçlendireceklerini söyledi.
AHLAKİ DEĞER VURGUSU
Kılıçdaroğlu, CHP’nin sıradan bir siyasi parti olmadığını ifade ederek, “CHP bir mücadele partisidir. CHP, Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuş bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Dolayısıyla CHP’nin sıradan tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmam” dedi. CHP’nin geçmişte farklı eleştiriler alsa da ahlaki değerleri üzerinden tartışılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “CHP’nin ahlaki bir üstünlüğü vardı. Şimdi bu üstünlüğün tartışılır hâle gelmesi bizi rahatsız ediyor. CHP’nin yeniden kuruluş felsefesine uygun bir çizgiye taşınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
AYRIŞTIRICI OLMAYIN
CHP’nin topluma umut veren bir yapı olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Biz CHP’yi yeniden kuruluş kodlarına kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak, mücadele azmi olacak, halka güven veren bir yapısı olacak” diye konuştu. Süreç boyunca partililerin sağduyulu davranması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ayrıştırıcı ve kırıcı söylemlerden kaçınılması çağrısı yaparak, “Parti tabanını birbirine düşürecek, kutuplaştıracak hiçbir davranışı doğru bulmam. CHP’lilerin birbirine karşı saygılı olması gerekiyor” dedi.
6 SAAT TOPLANTI YAPTI
Kılıçdaroğlu, ofisinde 6 saat boyunca, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yanı sıra iptal edilen 38'inci Kurultay öncesinde parti yönetiminde görev alan isimlerle görüştü.
Özel’e hayırlı olsun
- Kılıçdaroğlu, grup oylamasıyla yeniden CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel’e ilişkin soru üzerine ise “Kendisine başarılar diliyorum, görevi hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu. Özel ile henüz görüşmediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Arayacağını ifade etmişti ancak şu ana kadar herhangi bir görüşme gerçekleşmedi” dedi.