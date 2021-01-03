Gündem Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı
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Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı

Turkısh Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferini yapan uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Merkezi DHA
Uçak seferden alınarak bakım için hangara çekildi.
Uçak seferden alınarak bakım için hangara çekildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Turkish Cargo'ya ait TK-6220 sefer Boeing 777 tipi kargo uçağı saat 08.40'da Almatı seferini yapmak üzere havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Olay sonrası uçağın burun ve gövde kısmında hasar meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş izin istedi.

Bunun üzerine Boeing 777 tipi uçak yakıt boşatmak için havada tur attı. Yakıt boşaltan uçak daha sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak seferden alınarak bakım için hangara çekildi.

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