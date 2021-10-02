Gündem Kuşadasında kan donduran vahşet Öldürdükleri dört köpekten birinin derisini yüzdüler
MUĞLA

Kuşadası'nda kan donduran vahşet: Öldürdükleri dört köpekten birinin derisini yüzdüler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, üç aylık dört yavru sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerden dördünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce zehirlendiği, ardından bir tanesinin ise derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Kuşadasında kan donduran vahşet: Öldürdükleri dört köpekten birinin derisini yüzdüler
Yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin yüzüldüğü belirlendi.

İlçeye bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi, Kemer Caddesi üzerindeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde düzenli olarak besledikleri 4 yavru sokak köpeğinin dün yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ekipleri sevk edildi.

Yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin yüzüldüğü belirlendi.
Yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin yüzüldüğü belirlendi.

BAŞ KISMINA KADAR DERİSİNİ YÜZDÜLER

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğünü belirledi. Yavru köpeklerin cansız bedenleri veteriner hekim kontrolünde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin yüzüldüğü belirlendi.
Yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin yüzüldüğü belirlendi.

'ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN BİZZAT ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada yaşanan vahşeti kınadı.

Başkan Günel açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde üzücü bir haber ile sarsıldık. 4 tane, henüz 3 aylık yavru sokak köpeği ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüş. Bunu yapan ya da yapanların insanlıktan nasibini almamış cani ruha sahip olduğuna şüphe yok. Kentimizde tüm canlılar yaşam hakkına sahiptir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kuşadası Belediye Başkanı ve bu kentin bir ferdi olarak sokak hayvanlarımızın yaşam hakkının savunucusu ve koruyucusu olacağım. 4 yavru köpeği öldürenlerin yakalanarak adalet önünde hesap vermesi için bizzat şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

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