Vicdanları sızlatan olay: Köpeğini ölüme terk edip taşındı

Kardeşinin sadece bir ineğinin olduğunu anlatan Senar Çakmak ise mecbur kalıp kasabı getirdiklerini dile getirerek, “Karnında sadece bir buzağı olduğunu biliyorduk. Fazla buzağı olduğunu bilmiyorduk. İlk buzağıyı çıkarttık ardından 4 tane sırayla çıktı. Çıkarttığımızda hepsi sağdı. Akşama kadar 4 tanesi öldü ve sadece bir tane kalmış. Yetkilerden kedisine yardım istiyoruz” İfadelerini kullandı.