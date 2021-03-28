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İSTANBUL

İstanbul Beşiktaş'ta vicdanları sızlatan olay: Köpeğini ölüme terk edip taşındı

Vicdanları sızlatan olay: Köpeğini ölüme terk edip taşındı

Beşiktaş’ta köpek eğitmeni olarak bilinen Mert C.D. (24) isimli şahıs, taşındığı sırada köpeğini evde bırakıp ölüme terk etti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, çürümüş köpek cesedi ile karşılaşırken, yakalanan sözde eğitmene ise bin 33 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Beşiktaşta vicdanları sızlatan olay: Köpeğini ölüme terk edip taşındı
Adrese giden ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart tarihinde Gayrettepe Balmumcu Dere Sokak’taki bir evde ölü köpek olduğu ihbarı aldı.

Adrese giden ekipler, çürümüş bir köpek cesedi ile karşılaştı.

Olay, Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kısa sürede aydınlatıldı. Ekipler, olayla ilgisi olan Mert C.D. (24) isimli şahsı tespit etti.

BİN 33 TL CEZA KESİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelinin gecekonduyu Ağustos 2020 tarihinde boşalttığı, giderken sahibi olduğu köpeği bıraktığı öğrenildi. Köpek eğitmeni olduğu tespit edilen Mert C.D.’ye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince bin 33 TL idari para cezası uygulandı.

Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye 1033 TL para cezası kesildi
GÜNDEM
Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye 1033 TL para cezası kesildi

Kestirdiği ineğinden beş buzağı çıkınca hüngür hüngür ağladı
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İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Altınoluk köyünde yaşayan Fatih Çakmak (35) isimli çiftçi, sabah saatlerinde ot vermek için ahıra gitti. Ahırda ineğinin çok şiştiğini ve hiçbir şekilde kalkamadığını gören Çakmak, merkeze giderek veterinerden önce ilaç aldı. İlacın hiçbir şekilde etki etmemesi üzerine ineğinin ölmesinden korkan Çakmak, tekrar merkeze giderek bu sefer kasabı köye getirdi.
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İneğini kesen Çakmak, ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşırdı.
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Bir süre yaşayan beşiz buzağıdan 4 tanesi ölünce, gözyaşlarına boğulan Çakmak, buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.
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Adeta çocuklarını kaybetmiş gibi üzüldüğünü ifade eden Çakmak, “İneği keserek karnındaki yavruyu kurtaracağımızı düşündük. Karnından 5 tane buzağı çıktı ama 4’ü öldü. 1 tanesi de ölmek üzere. Bunların ölümü beni çok üzdü. Sanki canımdan parça gitti’’ dedi.
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Kardeşinin sadece bir ineğinin olduğunu anlatan Senar Çakmak ise mecbur kalıp kasabı getirdiklerini dile getirerek, “Karnında sadece bir buzağı olduğunu biliyorduk. Fazla buzağı olduğunu bilmiyorduk. İlk buzağıyı çıkarttık ardından 4 tane sırayla çıktı. Çıkarttığımızda hepsi sağdı. Akşama kadar 4 tanesi öldü ve sadece bir tane kalmış. Yetkilerden kedisine yardım istiyoruz” İfadelerini kullandı.
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Kestirdiği ineğinden beş buzağı çıkınca hüngür hüngür ağladı
Hakkari'de bir çiftçi karnı şişen ve hareket etmeyen ineğinin ölmesinden korkup kestirdi. Kesilen ineğin karnından 5 tane buzağının çıktığını görünce çok şaşıran çiftçi, gözyaşlarına boğularak buzağıların başında hüngür hüngür ağladı.


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