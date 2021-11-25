Gündem Özel gençlerden kusursuz hizmet
DÜZCE

Özel gençlerden kusursuz hizmet

Özel gençlerin sosyal hayata ve istihdama katılmaları için bir sosyal sorumluluk projesi ile hizmete başlayan Kusursuz Kafe, pandemi sonrasında atılıma geçerek bistro kafeye dönüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kusursuz kafede kusursuz menü
Kusursuz kafe

Yemek çeşitliliğini artıran kafenin hitap ettiği alan da genişlemiş oldu.
Düzce Belediyesi çatısı altında farkındalık hareketi olarak faaliyetlerine başlayan Kusursuz Kafe, hizmet yelpazesini genişleterek 7’den 70’e herkese hitap etmeye başladı. Şehir merkezinde doğanın içinde, güler yüzlü 15 özel personelin çalıştığı Kusursuz Kafe, günün şartlarına uygun hale getirildi.
Düzce Beltur bünyesinde olan kafe daha önce kahvaltı ve fast-food menüleriyle ön plana çıkarken yeni dönemde yemek çeşitliliğini genişletti. Izgara çeşitleri, mantı, Düzce köftesi ve yöresel yemekleri de menüsüne ekleyen Kusursuz Kafe, özellikle organizasyonların aranılan adresi oldu.

Serpme kahvaltı da menüye eklendi

Camekanlı yapısı, ağaçlar içinde nezih bir ortama sahip kafe, son dönemlerde gözde kahvaltı çeşitlerinden biri olan serpme kahvaltısını da müşterilerin beğenisine sundu. Kent Park arkasında otopark sorunu olmayan ve yeşillik içinde yer alan Kusursuz Kafe’nin kusursuz personelleri tüm Düzcelileri yenilenen mekânlarına davet etti.

Görme engelli çocuklara özel dergi
HAYAT
Görme engelli çocuklara özel dergi

Engelli çocuğuna bakan 82 yaşındaki tevekkül timsali Emin amca: O bize Allah'ın hediyesi
HAYAT
Engelli çocuğuna bakan 82 yaşındaki tevekkül timsali Emin amca: O bize Allah'ın hediyesi
67 sığınakyerle bir edildi

67 sığınak
yerle bir edildi

Tunceli'de geniş kapsamlı terör operasyonu.
Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

​Adana'da PKK operasyonu: 17 kişi gözaltında.
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Enflasyonla mücadelede
kararlılık vurgusu

​Kavcıoğlu: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğiz.

​2021'de 15 bin 141 firma ilk kez ihracat yaparak yaklaşık 3 milyar dolar döviz getirdi.

​FETÖ'nün projesine benzer bir proje Ortadoğu'da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor.

Açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

​'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırmıştı.

​31 göçmenin ölümünden İngiltere ve Fransa birbirlerini suçluyor.

​Manisa'daki olay sonrası korkunç iddia.

​MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu.
Rusya'da<br>maden faciası

Rusya'da
maden faciası

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.