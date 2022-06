Kütüphaneler şehri Kepez

Kepez Belediyesi, Antalyalılara kitapların gizemli dünyasının kapılarını açmaya devam ediyor. Bir zamanlar Antalya’nın arka bahçesi olarak görülen ve kültür sanat etkinlikleri için bir tek sanat merkezi, kütüphanesi dahi bulunmayan Kepez, bugün kültür sanat merkezi haline geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün Cumhuriyet’in 100. yılına 16 kütüphane vaadiyle çıkılan yolda; ilçenin dört bir tarafı kütüphanelerle donatıldı. Kepez Belediyesi, tamamlanan 12 kütüphaneyi bir bir kitapseverlerin hizmetine açtı. Özellikle Liselere Geçiş Sınavı(LGS), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) öncesi Kepez’in kütüphaneleri öğrencilerle doldu taştı. Öğrenciler gelecek hedeflerini belirleyecek sınavlara Kepez’in sıcacık, konforlu kütüphanelerin de hazırlandılar.

KEPEZ’İN 12 KÜTÜPHANESİ BİTİRİLEREK HİZMETE GİRDİ-

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2023 yılı 29 Ekim tarihine kadar Kepez’e 16 kütüphane hedefiyle çıkılan yolda 12 Kütüphaneyi tamamlayarak, gençlerin, çocukların ve kitap tutkunlarının hizmetine sunduklarını söyledi. Her bir kütüphanenin ince bir zevkin ürünü olduğu belirten Başkan Tütüncü, “ Bu kütüphanelerde on binlerce cilt kitabın arasında her yaştan hemşehrimiz kitaplar arasında yepyeni dünyalar keşfediyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz ve gençlerimiz de sıcacık bir mekanda, çalışmaya motivasyon eden bir ortamda ders çalışma fırsatı yakalıyor. Gençlere yıl boyu uygun bir çalışma ortamı sağladığımız bu kütüphanelerimizde onlara verdiğimiz hizmetler, gençlerin gelecek yolculuğunda onlara büyük bir katkı oldu. Biz en çok genç kuşakların belediyesiyiz ve onların yarınlarına olumlu etkiler yapacak hizmetler vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bütün gençlerimizin yolu, ufku ve bahtı açık olsun. “dedi. Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılına vaat ettiği 16 kütüphane hedefini, 1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği Gülveren Kütüphanesi ile taçlandıracak.

