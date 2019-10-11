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KARS

Kuyucuk yeniden kuş cenneti olacak

Kuşların göç yolunda bulunması dolayısıyla birçok türe ev sahipliği yaparken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan Kuyucuk Gölü’ne, ilk etapta bin 100 metre uzaktan sondajla çıkarılan su getirilecek. Kars Valisi Türker Öksüz, “Proje sayesinde 1627 metre yükseklikteki göl ve 416 hektarlık alan, yeniden kuş cenneti olacak” dedi.

Haber Merkezi AA
Kısa süre önce tamamen kuruyan ve kuş cenneti olma özelliğini kaybeden Kuyucuk Gölü yer altından çıkarılacak su ile yeniden hayat bulacak.
Kısa süre önce tamamen kuruyan ve kuş cenneti olma özelliğini kaybeden Kuyucuk Gölü yer altından çıkarılacak su ile yeniden hayat bulacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birinci, Türkiye’nin 13’üncü Ramsar alanı olan ve bir süre önce kuruyan Kuyucuk Gölü, Kars Valiliğinin öncülüğünde yürütülen projeyle yeniden suyla buluşacak. Afrika-Avrasya göç yolunda bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan Kuyucuk Gölü’nün yeniden “kuş cenneti” olması için sondaj çalışması yapıldı.

Kars Valiliği öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, ilk etapta göle, bin 100 metre uzaklıktaki, Ramsar alanı dışında kalan bölgeden sondajla çıkarılan su getirilecek. Projenin ikinci kısmında ise ana su kaynaklarının göl aynasına ulaşması sağlanacak. Vali Türker Öksüz, Kuyucuk’un eski haline kavuşması için kurumların desteğiyle proje hazırlandığını söyledi.

Kuyucuk Gölü ve Kuş Cenneti’nin kurtarılmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Öksüz, “Bunu bütün kurumlarımızın da desteğiyle, hep birlikte başaracağız. İmkanlarımız ölçüsünde yaptığımız sondaj çalışması tamamlandı. Son tahlil ve testlerden sonra sondajla çıkarılan suyu göle kavuşturacağız. Proje sayesinde, deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikteki göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip yer, yeniden kuş cenneti olacak” diye konuştu.

Türker Öksüz

‘ÖNCE NEDENİNİ ARAŞTIRDIK’

Bölgenin, çeşitli kuş türlerinin konakladığı, beslendiği çok önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Öksüz, şöyle devam etti:

“Kuyucuk Gölü’nde özellikle son 4 yıldır kuruma olduğunu öğrendik. Amacımız burada kuşların rahatça beslenebileceği ve konaklayabileceği alanı yeniden tesis etmekti. Bunun için çeşitli çalışmalar yaptık. Öncelikle bu bölgedeki kurumaların nedenlerini araştırdık. İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki öğretim üyelerimiz bu konuda teknik bir çalışma yaptı. KuzeyDoğa Derneği zaten uzun süredir bu konuda çalışma yapıyor. Hem üniversitenin hem de derneğin sunduğu raporlar çerçevesinde burada kurumayı önlemek için gölün tekrar ilk etapta bir su kaynağıyla beslenmesi gerektiği sonucuna vardık. Bu amaçla da harekete geçtik.”

Gölün eski haline kavuşmasıyla bilim adamlarının çalışmaları için ayeni bir zemin oluşacağını dile getiren Öksüz, “DSİ burada bir sondaj kuyusu açtı. İl Özel İdaresi imkanlarıyla suyu gölün aynasına kavuşturacağız. Kısa vadede sondaj suyuyla gölü besledikten sonra, yörede kurumaya neden olan engelleri de ortadan kaldırıp, Kuyucuk Gölü’nü tamamen kurtarmayı planlıyoruz” dedi.

Vali Öksüz, “Umuyorum ki göl tekrar doğal merkez olarak, kırsal turizmin öğesi olarak ilimize hizmet edecektir. Projenin ortağı Finish de ‘Yarının Suyu’ sloganıyla bizlere destek veriyor. Firma maddi olarak bizlere önemli katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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