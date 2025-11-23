Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
KVKK'den 'sahte web sitelerine dikkat' uyarısı

KVKK'den 'sahte web sitelerine dikkat' uyarısı

13:2823/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
"Kasım ve cuma" indirim kampanyalarına dikkat.
"Kasım ve cuma" indirim kampanyalarına dikkat.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), farklı isimlerle düzenlenen alışveriş kampanyalarından faydalanmak isteyenlerin, dolandırıcılık mağduru olmamaları için sahte web sitelerine dikkat etmeleri ve kişisel verilerini korumaları tavsiyesinde bulundu. İşte 6 adımda mağdur olmamak için yapmanız gerekenler.

Her yıl kasım ayında farklı isimlerle düzenlenen indirim kampanyaları sırasında internet alışverişinin yoğunlaşmasıyla dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor.

Bu kapsamda KVKK'nın çevrim içi alışverişlerde dolandırıcılık mağduru olmamaları için vatandaşlara tavsiyeleri şöyle:

  • Alışveriş yapacağınız sitenin iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı. 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.
  • Kredi kartı bilgilerinizin çalınma riskini en aza indirmek için alışverişlerde sanal kart kullanımı tercih edilmeli.
  • Alışveriş sırasında yalnızca gerekli olan bilgiler paylaşılmalı, gereğinden fazla bilgi taleplerine karşı sorgulayıcı olunmalı.
  • Alışveriş yapılan farklı platformlarda aynı şifreleri kullanmamaya özen göstermeli, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında parola ve şifreler değiştirilmeli.
  • e-posta, SMS veya sosyal medya reklamları aracılığıyla gönderilen bağlantılara karşı dikkatli olunmalı, güvenliğinden emin olunmayan bağlantılar açılmamalı.
  • Aceleyle yapılan çevrim içi işlemlerde sahte web sitelerini, zararlı bağlantıları ve dolandırıcılık amaçlı içerikleri tespit etmek zorlaşabileceğinden, işlemler acele etmeden gerçekleştirilmeli.

Sahte web siteleri nasıl anlaşılır?

KVKK, bir web sitesinin sahte olup olmadığını anlamanın ilk adımının, alışveriş adına tıklamadan veya herhangi bir bilgi girmeden önce web sitesinin URL'sini kontrol etmek olduğuna dikkati çekiyor.

Alışveriş yapılan sitelerdeki yazım ve tasarım hatalarının da sahte sitelerle diğerlerini ayırmada yardımcı olacağını belirten KVKK, ayrıca, acele karar vermeyi isteyen pop-up ve mesajlara dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.



#alışveriş kampanyaları
#dolandırıcılık
#Kişisel Verileri Koruma Kurumu
#KVKK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur ve emekli maaş zammı 2026 ne kadar olacak? İşte, güncel rakamlarla olası zam tahminleri