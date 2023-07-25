LGS’de yüzde 95 yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, “http://www.meb.gov.tr” internet adresinden açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında 3-19 Temmuz’da sınavla öğrenci alan okullar ve yerel yerleştirme için tercih yapan 1 milyon 14 bin

675 öğrencinin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti.

SINAVLI OKULLARA YERLEŞTİRME YÜZDE 97

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 97,80 olarak gerçekleşti. İlk yerleştirme döneminde, fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Anadolu liselerindeki 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu. Anadolu imam hatip liselerindeki 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 olarak kayıtlara geçti. Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşti, doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

13 BİN DEPREMZEDE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLDİ

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

Boş kontenjanlar için tercih zamanı

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos’ta alınacak. Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler bugünden itibaren 28 Temmuz’a kadar yapılacak ve sonuçlar 31 Temmuz’da açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos’ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos’ta ilan edilecek.







