Limandaki yangını PVC körükledi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilediği şehirlerden Hatay’ın İskenderun Limanı’nda başlayan yangın, 3 günün sonunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği Türkiye’nin en büyük 4’üncü limanı olan sahada işletmeci Limak Holding yangının detaylarını paylaştı.

KİMYASALLAR YANGINI ARTIRDI

Depremle birlikte konteynerlerin devrilmesinin etkisiyle başlayan yangının PVC ürünleri ve kimyasalların bulunduğu malzemelerin tutuşmasıyla etkili bir yangına dönüştü. Müdahaleyi zorlaştıran kimyasal ürünler konteynerlerde kor oluşmasına sebep olurken, merkezi noktaya ulaşamayan söndürme ekipleri kontrol sağlayamadı. İskenderun Limanı’nda depremin etkisiyle iskelelerde göçükler meydana gelirken, müdahaleyi yapacak olan liman çalışanlarının da göçük altında kaldığı öğrenildi. İlk etapta çatlayan yollar ve olayın şokuyla limana müdahalede geç kalınırken, depremlerin durulmasıyla anında müdahale gerçekleşmesine rağmen, kuvvetlenen yangının hakimiyeti zorlaştı.

AFAD’ın ve Rus uçağının müdahalesi etkili oldu

Hatay’a ulaşılmasında en önemli nokta konumunda olan İskenderun Limanı’ndaki yangının söndürülmesinde, AFAD koordinasyonunda başlatılan çalışma ve Rusya’dan gelen yangın uçağının müdahalesi etkili oldu. Kontrol altına alınan yangınla soğutma çalışmaları yapılırken, faaliyetleri engelleyecek hiçbir sorunun kalmadığı açıklaması yapıldı. Liman teçhizatlarının zarar görmediği yangında Limak’tan yapılan açıklamada, “Kurulan

kriz masası ile koordine bir şekilde liman yetkilileri de tüm imkanlarını bölge halkı ve liman çalışanları için seferber etmiş durumdadır” ifadelerine yer verildi.



