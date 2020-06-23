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Gündem Mahkeme İmamoğlunun AK Partili vekile açtığı tazminat talebini reddetti
İSTANBUL

Mahkeme İmamoğlu'nun AK Partili vekile açtığı tazminat talebini reddetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram hakkında sosyal medyadaki bir paylaşımında TC kimlik numarasını paylaştığı gerekçesiyle açtığı 50 bin liralık manevi tazminat talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Haber Merkezi AA
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Twitter hesabından TC kimlik numarasını paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram aleyhine açtığı 50 bin liralık manevi tazminat talebi mahkemece kabul edilmedi.

Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davalı Serkan Bayram'ın avukatı Köksal Yıldırım katılırken, davacı taraftan duruşmaya katılan olmadı.

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MAZBATA AÇIK BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMIŞTIR

  • Duruşmada söz alan avukat Yıldırım, davacı tarafın iddiasının TC. kimlik numarasının paylaşıldığı yönünde olduğunu belirterek, "Davacının mazbatası açık bir şekilde paylaşılmış, TC. Kimlik Numarası da açık bir şekilde görülmüştür. Karşı taraf da bu hususu kabul etti. Ayrıca mazbatanın fotoğrafla çekildiğine ilişkin haberler de dosyaya sunuldu." dedi.

Burada manevi olarak herhangi bir elem, keder ve ızdırabın doğmadığını anlatan Yıldırım, "Ayrıca müvekkilim milletvekili olup yasama dokunulmazlığı kapsamındadır. Bu nedenlede davanın reddini talep ediyoruz." diye konuştu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davacı İmamoğlu'nun avkutlarınca açılan 50 bin liralık manevi tazminat talebinin reddine hükmetti.

İmamoğlu'nun avukatı tarafından sunulan dava dilekçesinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın, 20 Mayıs 2019'da Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda TC Kimlik Numarasını paylaşmasının "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılması suretiyle kişilik haklarına saldırı" oluşturduğu belirtilmiş ve dava dilekçesinde 50 bin liralık manevi tazminat talep edilmişti.

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