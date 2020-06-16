İBB'nin yeni taksi plakası açıklamasına taksicilerden tepki: Anında İstanbul'u kilitleriz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini söylemişti. Tek kıyafet ve üç vardiya sistemine göre çalışılması planlanan sistemde ödemeler İstanbulkart ile yapılabilecek. Taksici esnafı kararı desteklemediklerini duyururken, Cuma günü yapılan açıklamanın ardından plaka fiyatlarında dalgalanma yaşanmaya başladı. Birkaç gün önce 2 milyon 200 bin TL civarında olan taksi plaka fiyatları bugün 2 milyon TL dolayına indi. İstanbul'da taksi plaka satışlarının yapıldığı Bağcılar Oto Center'daki galericiler kararın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Galericiler piyasada bir kargaşa yaşandığını belirterek, kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

DHA İstanbul'da taksi plakası tartışması alevlendi.

"ESNAF BUNUN YÜRÜTMESİNİ DURDURUR"

Oto Center'de plaka alım-satımı yapan firmanın sahibi Gürsoy Atlı, "Kararı daha yeni duyduk. Piyasa tedirgin oldu. 8 ay önce plaka vereceğim, dendi. İhale yapacağım dendi, şimdi kiralığa dönüldü. Piyasada bir kargaşa oluştu. Taksi esnafı ve taksi plaka sahibi olarak buna tepkiliyiz. Başkanın bunu tekrar gözden geçirmesini isteriz. Şimdi 5 bin taksi dediği an önü açılmış oluyor. Yarın 20 bin mi olur? Yarın için önü açılmış oluyor bunun. Sektörde bir yanlışlık varsa, eksiklik varsa esnafla oturup konuşulur. Taksi plakaları 2 milyon 200 bin civarındaydı. Bir açıklamayla 2 milyon civarına indi. Esnaf 'acaba plakama bir şey olur mu' diye tedirgin oluyor. Belediyenin işi değil bu. Belediye şehirde eksik varsa ne yapmalı? Ulaşım sektöründe bir mahallede eksik varsa oraya araç yollamalı, hat kurmalı. Takside de eksiklik varsa araştırmalar yapılmalı ve rapor hazırlanmalı. Verdiğini de kabul etsek esnaf yürütmeyi durdurur. Yani şu an her şey hazırlansa da esnaf bunun yürütmesini durdurur. Esnaf eski esnaf değil. Anında İstanbul'u kilitler. Kimse plakasını satmasın" şeklinde konuştu.

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DHA Sarı taksiler...

"YÜZDE 10 KAYBA UĞRANDI"

Plaka alım-satımı yapan Coşkun Çağlayan ise, "Plaka fiyatlarını olumsuz etkiledi. Cuma günü yapılan zamansız ve yersiz bir açıklamayla yüzde 10 kayba uğrandı. 2 milyon 250 bin civarındaydı. Şu an 2 milyon. İstanbul'un şu an böyle 5 bin kiralık taksiye ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü ihtiyaç olduğu saatler belli. İşi gidiş ve çıkış saatlerinde ihtiyaç oluyor. Diğer saatlerde taksiler boş. Zaten pandemi sürecini yeni atlatıyoruz. Şoförler, çalışanlar çok zor bir süreçten geçti. Kiralar 9 bin liraydı. Pandemi sürecinde 2 bin, 2 bin 500 liraya kadar düştü. 3 bin 500 civarlarına çıkmaya başladı. Plaka sahipleri panik yapıp plakalarını satmamalı" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu

NE OLMUŞTU...

İBB’den 5 bin yeni taksi plakası çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi plakası projeleri olduğunu belirtti. Buna göre; İstanbulkart ile taksi parası ödenebilecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, katıldığı televizyon yayınında taksi plakası ve deniz taksiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki bazı büyükşehirlerin nüfus ve taksi plakası sayılarıyla İstanbul'u kıyaslayan İmamoğlu, mevcut 17 bin 395 plakanın yeterli olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor. Biz kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle. Meclis’e getireceğiz bu konuyu. Eğer Meclis’te uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa, oradan yürüyeceğiz. Olmadı, encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Burada, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz aslında."

İstanbul'a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını bildiren İmamoğlu, 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını dile getirdi.

İmamoğlu, bu 5 bin taksiyi elektronik sistemle donatacaklarını belirterek şu bilgileri verdi: "Bunu yapmaya İBB kanunen yetkili. QR koduyla, İstanbulkart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir de özel tasarım taksi modeli çalışması yarışması başlatacağız. Korunaklı, pandemi sürecine uygun, taksiciyle müdahalesi olmayan... Bildiğimiz sarı taksi. Tarife aynı, her şey aynı. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Taksici esnafı için de hem taksilerini yenilemeyle ilgili hem de bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili de yarışma açacağız. Bir nevi İstanbul'a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla."

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