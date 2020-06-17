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Gündem Millet son sözünü söyledi Vatandaşlar Ayasofyanın açılmasına büyük destek veriyor
POLİTİKA

Millet son sözünü söyledi: Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor

Türkiye’nin dikkati 2 Temmuz’da Danıştay’ın, ardından da hükümetin alacağı Ayasofya kararına çevrildi. Tüm anketler ve kamuoyu araştırmaları, halkın Ayasofya’nın ibadete açılacağı günü heyecanla beklediğini gösteriyor. Bu konudaki son anket MYK’da AK Parti yönetimine duyuruldu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ayasofya (Arşiv)
Ayasofya (Arşiv)

AK Parti, Ayasofya’nın ibadete açılması için Danıştay’ın 2 Temmuz’da vereceği kararı beklerken, vatandaşın nabzını da tutuyor. Partinin son çalışmasından halkın ezici çoğunlukla Ayasofya’nın açılmasına destek verdiği ortaya çıktı.

1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya ile ilgili gelişmeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kısa bir süre önce tamamladığı anketin sonuçları paylaşıldı. Buna göre, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’lilerin yüzde 90’ı Ayasofya’nın ibadete açılmasını istedi. İYİ Partililerin yüzde 70’i de Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde görüş bildirdi.

Ayasofya için flaş iddia: Cami halısı siparişi verildi
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Ayasofya için flaş iddia: Cami halısı siparişi verildi

Ayasofya için karar 2 Temmuz'da: Gözler Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için açılan davadan çıkacak karara çevrildi
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Ayasofya için karar 2 Temmuz'da: Gözler Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için açılan davadan çıkacak karara çevrildi

Yeni Şafak o salona girdi: İşte Ayasofya'nın tapusu
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Yeni Şafak o salona girdi: İşte Ayasofya'nın tapusu

CHP’LİLERİN YÜZDE 60’I KARŞI

CHP’ye oy verenlerin yüzde 60’ı ise Ayasofya’nın ibadete açılmaması ve müze olarak kalmasını istedi.

29 Mayıs’ta fethin 567’nci yıl dönümünde Ayasofya’da Fetih suresi okunmasına

ilişkin AK Parti anketinden de çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çalışmada CHP’ye oy verenlerin CHP’ye oy verenlerin sadece yüzde 41’i Ayasofya’da Fetih suresi okunmasını desteklemişti. Ankette katılımcıların yüzde 75’i Ayasofya’da Fetih suresinin okunmasını desteklediğini ifade etmişti. AK Partiye oy verenlerin yüzde 91’i, MHP’ye oy verenlerin yüzde 88’i, İYİ Partiye oy verenlerin yüzde 73’ü Fetih suresinin okunmasını destekledi. Ankete katılanların yalnızca yüzde 14’ü desteklemediğini söylerken, geriye kalan yüzde 11’lik kesim fikir beyan etmedi.

Ayasofya için emsal
GÜNDEM
Ayasofya için emsal

Ayasofya'nın tarihi
FOTOĞRAF 13
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Ayasofya da tarihi yarımada içindeki Sultanahmet’te yer alıyor.
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Topkapı Sarayı ile yürüme mesafesinde bulunmakta.
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15 yüzyıl boyunca ayakta duran bu yapıt, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının da başyapıtları arasında yer alıyor…
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Aya sofya adı ise “kutsal bilgelik” ya da ilahî bilgelik” anlamına geliyor.
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Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından MS 532 - 537 yılları arasında patrik katedrali olarak inşa ettirilmiş.
Title
1453 yılında ise İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü.
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*Ayasofya, mimari bakımdan, bazilika planı ile inşa edildi. (*Hristiyan ve Ortaçağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan galerili veya galerisiz kiliselere bazilika adı veriliyor)
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Kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle de mimarlık tarihinde de önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
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1453’de kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in gösterdiği hoşgörü ile Ayasofya’daki mozaiklerde yer alan insan figürleri tahrip edilmemiş.
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İçermeyenler ise olduğu gibi bırakılmış. Üstleri ince bir sıvayla kaplandığından; yüzyıllar boyunca mozaikler doğal ve yapay tahribattan da korunmuş.
Title
Ayasofya 1935 yılından beri müze olarak hizmet veriyor.
Title
Ayasofya Camii, İstanbul’a gelen turistlerin mutlaka uğramaları gereken başlıca tarih mirasları arasında yer alıyor.
Title
Ayasofya da tıpkı Topkapı Sarayı gibi Sultanahmet Meydanı’na yakın bir yerde bulunuyor. Bu bölge Bizans devrinde Hipodrom olarak da bilinirdi. Osmanlı döneminde ise buraya At Meydanı denirdi. İstanbul’un en önemli abideleri Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Yerebatan Sarnıcı burada, Hipodromun çevresinde yer alıyor…
Ayasofya'nın tarihi
Dünyanın en önemli tarih miraslarından biridir Ayasofya. Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde tarihte hep önemli bir yere sahip olmuştur..


AK PARTİ İLK SIRADA

Partilerin sosyal medyadaki etkileşim oranları da toplantıda değerlendirildi. AK Parti mayıs ayında 4 milyon 465 bin 520 etkileşim ile ilk sırada yer aldı. AK Parti’yi 3 milyon 459 bin 591 etkileşimle MHP izledi. CHP’nin etkileşimi ise 2 milyon 584 bin 631’de kaldı.

MHP lideri Bahçeli: Ayasofya'nın kapısı ibadete açılsın
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MHP lideri Bahçeli: Ayasofya'nın kapısı ibadete açılsın

İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarına katıldı: Müze olarak kalmalı
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İlber Ortaylı, Ayasofya tartışmalarına katıldı: Müze olarak kalmalı

SEÇİM KANUNU ELE ALINDI

AK Parti’de Hayati Yazıcı başkanlığında çalışmaya başlayan Seçim ve Siyasi Partiler Kanunlarında hazırlık yapacak komisyonun çalışmaları da MYK’da gündema geldi. Komisyon seçim sistemi, seçim barajı, seçim ittifakları ve seçim mevzuatları başlıklarını ele alacak. Seçim sistemi başlığı altından dar veya daraltılmış bölge ele alınacak. Seçim ittifakları başlığı altında ise milletvekili transferleri ve partilerin Meclis’te grup kurmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

KORONA TEDBİRLERİ

  • Toplantıda koronavirüs salgınında son günlerde yaşanan vaka artışı da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maske ve mesafe kuralına dikkat çekerek, kurmaylarının da bu kuralara uyum sağlamalarını istediği öğrenildi. Toplantıda özellikle maske konusunda denetimlerin artacağı, eksikliklerin ilgili bakanlıklar tarafından giderileceği konuşulduğu belirtildi.

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
OYNAT 00:00
İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi.


Sosyal ağlara temsilci şartı

  • AK Parti MYK toplantısında gündeme gelen bir diğer konu ise İnternet Yasası’nda yapılacak değişiklik oldu. Taslakta, sosyal medya platformlarının 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamına alınması, sosyal ağlarla ilgili özel hükümlerin eklenmesi öngörülüyor. Türkiye’de erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma ve Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın
OYNAT 04:12
Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın
Güncel siyasi konularda Türkiye gündemiyle ilgili bir araştırmada fikirlerini beyan eden vatandaşların çoğunluğu, “Ayasofya, cami olarak ibadete açılsın' dedi. İstanbul'un Fethi kutlamalarında ise Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
OYNAT 00:41
Bakan Çavuşoğlu canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, ''Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur'' dedi. Çavuşoğlu, 1462 tarihli Fatih Vakfiyesine ait orijinal belgeyi de göstererek, 'Ayasofya'nın cami olarak tapusunun bu vakfa devredilmesini, tescil edilmesini gösteriyor. Bunun nesini tartışıyorsunuz?' diye konuştu.

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