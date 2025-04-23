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Malatya'da 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Malatya'da 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

00:3923/04/2025, Çarşamba
IHA
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Operasyonda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün 3 şüpheli şahsa düzenlediği operasyonda bir araçta yapılan aramada 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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