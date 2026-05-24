Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

22:5024/05/2026, Pazar
G: 24/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu.
Depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin açıklamada bulunan AFAD, sarsıntının yerin 12.76 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Malatya'nın Pötürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin detayları paylaştı.

AFAD, saat 22.36'da Pötürge ilçesinde meydana gelen depremin yerin 12.76 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

Öte yandan korkutan depremin çevre illerde hissedildiği de öğrenildi.




#Malatya
#AFAD
#Deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Terviye Günü nedir, ne zaman? 2026 Terviye Günü ibadetleri ve faziletleri neler? Hac ibadetindeki yeri ve dini anlamı