Malatya'da peş peşe deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Malatya’da 1 dakika arayla 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem yaşandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 1 dakika arayla Richter ölçeğine göre 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremler kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.




