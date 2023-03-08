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Malatya'da 5 katlı bina çöktü

Malatya’da Büyük Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir bina çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı. Vali Hulusi Şahin, içeride kimsenin olmadığına dair bilgilerinin olduğunu, ancak tedbir amacıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

16:28 . 8/03/2023 Wednesday
AA
Olay yerinden ilk görüntüler.

Olay yerinden ilk görüntüler.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.



Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, içeride kimsenin olmadığına dair bilgilerinin olduğunu belirtti. Şahin, tedbir amacıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.


#Malatya
#Deprem
#son dakika
1 saat önce
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Malatya'da 5 katlı bina çöktü
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