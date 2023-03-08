Malatya'da 5 katlı bina çöktü

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Bina yan tarafındaki otoparkın üzerine doğru yıkılırken herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi. Binanın tarihi yapılardan olduğu belirlenirken, sahibine ise 'Genel güvenliği taksirle tehlikeye sokmak' suçundan işlem başlatıldı.