Gündem Malatyada drone destekli trafik denetimi
MALATYA

Malatya’da drone destekli trafik denetimi

Malatya’da drone destekli trafik denetimi

Malatya’da trafik ekipleri bir yandan drone ile havadan denetim yaptı, bir yandan da "yaşam tünelleri" uygulaması ile sürücüleri bilgilendirdi.

Haber Merkezi IHA
Trafik polisi, İHA'larla denetim yaptı.
Trafik polisi, İHA'larla denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük eylem plan doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ yolu üzeri İnönü Üniversitesi kavşağında insansız hava aracı drone ile denetim yapıldı.

Denetimlerde ayrıca polis kotrol noktasında kurulan 'Yaşam tünelleri’ ile de araç sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ölümlü ve yaralamalı kazalar başta olmak üzere tüm trafik kazalarını 2020 yılana kadar yüzde 50 aşağıya çekmek için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı bünyesinde açıklanan 100 günlük eylem planı ile aşırı hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlalleri ile ilgili olarak trafik denetimlerinin yoğunlaştırıldığını belirtti.

Dronelar ile ihlaller tespit ediliyor

Uygulamalarda sadece karayolu üzerinde yapılan denetimler ile kalmayıp aynı zamanda havadan da drone’lar ile denetimler yaptıklarını belirten Urhal, şu ifadelere yer verdi:

  • “Bu bağlamda drone’lar ile tespit edilen kural ihlallerini cezaya dönüştürüyoruz. Gayemiz sadece ceza yazmak değil aynı zamanda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve belli konularda farkındalık meydana getirmek için bunları yapıyoruz. Bu noktada faydalı olduğumuzu ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azalacağına inancımız tamdır. Önemli olan trafiğin bir kültür ve eğitim meselesi olduğunu bilerek faaliyetlerimize devam ediyoruz”

Polis kontrol noktasında 'Yaşam için kısa bir mola' kampanyası kapsamında oluşturulan 'Yaşam tünelleri' ile ilgili de konuşan Urhal, özellikle uzun yoldan gelen sürücülerin burada hem dinlendirilmesi hem de kurallar hakkında bilgilendirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Yapılan denetimlerde 3 araca kural ihlali nedeniyle ceza kesildiği öğrenilirken, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

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