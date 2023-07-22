Malatya'da korkutan deprem

Hatay’da depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlığın ’Deprem Şehitliği’ olarak düzenlenmesi çerçevesinde kabirler belediyenin çalışmasıyla tek tip hale getirilmeye başlandı. 4 bin 277 kabrin bulunduğu deprem şehitliğindeki mezarlardan 900’ünün kimliğinin tespit edilmesine rağmen yakınlarına ulaşılamadığı, 100’ünün ise henüz kimliğinin belirlenemediği ifade edildi.