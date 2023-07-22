Malatya'da korkutan deprem

Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Malatya'da 17.43'te 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 7.05 km derinliğinde meydana geldi.
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#AFAD
1 saat önce
Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Malatya'da 17.43'te 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 7.05 km derinliğinde meydana geldi.
Hatay’da depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlığın ’Deprem Şehitliği’ olarak düzenlenmesi çerçevesinde kabirler belediyenin çalışmasıyla tek tip hale getirilmeye başlandı. 4 bin 277 kabrin bulunduğu deprem şehitliğindeki mezarlardan 900’ünün kimliğinin tespit edilmesine rağmen yakınlarına ulaşılamadığı, 100’ünün ise henüz kimliğinin belirlenemediği ifade edildi.
Deprem bölgesinde okul ve derslik sayısının afet öncesine ulaşması için fiziki altyapıya 5 milyar TL harcanacak. Öğretmenler için çelik konstrüksiyondan konukevleri oluşturulacak. Betonarme yapıların tamamlanmasıyla bölge, eskisinden de fazla dersliğe sahip olacak.
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