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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17:54 . 22/07/2023 Cumartesi
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Deprem

Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Malatya'da 17.43'te 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 7.05 km derinliğinde meydana geldi.



#Malatya
#deprem
#AFAD
1 saat önce
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