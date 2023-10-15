Malatya'da korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabı üzerinden Malatya Battalgazi'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Malatya
#deprem
#AFAD
2 saat önce
Arşiv
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabı üzerinden Malatya Battalgazi'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Son dakika deprem haberi: AFAD ve Kandilli verilerine göre Bolu’da saat 17.07 sularında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı vatandaşlara panik yaşattı. Depremi hisseden vatandaşlar Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" şeklinde soruların yanıtını araştırmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen EXPO 2023'e gönderdiği video mesajda, "İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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