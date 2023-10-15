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Malatya'da korkutan deprem

AFAD, Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

14:01 . 15/10/2023 Pazar
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabı üzerinden Malatya Battalgazi'de 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.



#Malatya
#deprem
#AFAD
2 saat önce
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