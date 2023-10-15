Malatya'da korkutan deprem

Son dakika deprem haberi: AFAD ve Kandilli verilerine göre Bolu’da saat 17.07 sularında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı vatandaşlara panik yaşattı. Depremi hisseden vatandaşlar Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" şeklinde soruların yanıtını araştırmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.