Gündem Malatyada yön levhaları yenileniyor
MALATYA

Malatya’da yön levhaları yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki yıpranan veya zarar gören yön ve bilgilendirme levhalarını yenileriyle değiştiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya’da yön levhaları yenileniyor
​Malatya’da yön levhaları yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki yıpranan veya zarar gören yön ve bilgilendirme levhalarını yenileriyle değiştiriyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan Malatya Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlerinin yanında kırsal mahallelerde bilgilendirme yön levhalarıyla sürücülerin gidecekleri adresleri daha rahat bulmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Eylül ayı içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 76 kırsal mahallede bilgilendirme yön levhalarının bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan ekipler, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olmaya aday
EKONOMİ
Ekspres tren rotaları seyahatseverlerin yeni gözdesi olmaya aday
1 milyon arsa için başvuru başladı

1 milyon arsa için başvuru başladı

​Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.
Ortak tarihten ortak geleceğe

Ortak tarihten ortak geleceğe

​Anadolu'yu mayalayan Orta Asya coğrafyasının bereketi.
Dövizi olana kredi verilmesin

Dövizi olana kredi verilmesin

3 ayda 55 milyar dolar aldılar.
Muhafazakar devrimciler inşa edecek

Muhafazakar devrimciler inşa edecek

​Türkiye Yüzyılı'nın mimarları gençler olacak.
Hesabı o anda soruldu

Hesabı o anda soruldu

​Masasına gidip saygısızlığını yüzüne vurdu.

MİT Gara'da vurdu

MİT Gara'da vurdu

​PKK/KCK'nın sağlık komitesi sorumlusu.
Trafik magandasına erteleme yok

Trafik magandasına erteleme yok

​2 yılın altına orantılı infaz.
10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar

10 araç istiyoruz 1 adet veriyorlar

Kia, 2027'ye kadar elektrikli araçlara 25 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Galataport'ta sevgi seli

Galataport'ta sevgi seli

​'İstanbul ve Türkiye'ye aşığız, sizi çok seviyoruz'
Topyekûn savaş çağrısı

Topyekûn savaş çağrısı

​Moskova'dan Kiev'e tehditler yağdı.
Diyarbakır'da bayram havası

Diyarbakır'da bayram havası

​Kültür Yolu Sur'da.

Kadıköy'de doğal gaz faciası

Kadıköy'de doğal gaz faciası

Patlama nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti.
Kadıköy'de gol düellosu

Kadıköy'de gol düellosu

​Fenerbahçe, Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.

Helal olsun size: <br>Dünya Kupası korkusuzların

Helal olsun size:
Dünya Kupası korkusuzların

​Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da kupanın sahibi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.