​Malatya’da yön levhaları yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki yıpranan veya zarar gören yön ve bilgilendirme levhalarını yenileriyle değiştiriyor. Özellikle kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan Malatya Büyükşehir Belediyesi bu hizmetlerinin yanında kırsal mahallelerde bilgilendirme yön levhalarıyla sürücülerin gidecekleri adresleri daha rahat bulmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Eylül ayı içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 76 kırsal mahallede bilgilendirme yön levhalarının bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan ekipler, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.