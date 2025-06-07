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Maltepe'de yol verme kavgası: Önce yumruk attı ardından kalp masajı yaptı

Maltepe'de yol verme kavgası: Önce yumruk attı ardından kalp masajı yaptı

09:567/06/2025, Cumartesi
DHA
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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe'de trafikte yaşanan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan E.T.'ye, darbeden E.Ö. uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan E.T.'nin tedavisi yoğun bakımda sürerken E.Ö.'ye ev hapsi cezası verildi.

Trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı E.T.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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