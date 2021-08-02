Gündem Manavgatta 1446 yapı ağır hasarlı
ANTALYA

Manavgat’ta 1446 yapı ağır hasarlı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Kurum, “257 kişilik ekibimiz hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde yapıyor. Manavgat’ta hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30’unda tamamladık. 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Marmaris’te 74 bina acil yıkılacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Manavgat’ta 1446 yapı ağır hasarlı
Murat Kurum (Sağ)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis’teki yangınlar sonrası sahadaki 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini bildirdi. Kurum, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yangınla mücadelenin 5’inci gününde devletin tüm imkanlarıyla, seferberlik anlayışı içinde bir ve beraber hareket ettiklerini, vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

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257 KİŞİLİK EKİP SAHADA

  • “Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis’te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.” ifadesini kullanan Bakan Kurum, illerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

33 MAHALLENİN 30’UNDA TAMAMLADIK

“Antalya Manavgat’ta hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30’unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik. Muğla Marmaris’te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mersin il genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aydıncık’ta 57, Silifke’de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

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ADANA’DA TAMAMLANDI

  • Adana Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1605 haneyi boşaltmıştık, önceki gün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ’da 24 ve Kozan’da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız.”
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