Manisa'da 'şap' alarmı: Sekiz köy karantinaya alındı

Selendi ilçesine bağlı kırsal Çamyayla Mahallesi'nde, büyükbaşlarda şap hastalığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köylerinde büyükbaş ve küçükbaşların alım- satımı ve hayvansal ürünlerin giriş- çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: