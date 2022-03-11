​Mardin betonarme binalardan temizleniyor.

Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tarihi, kültürel dokusunu bozan ve sit alanı içerisinde bulunan ilk etapta yıkılması planlanan 240 betonarme binanın yıkım çalışmaları kapsamında Latifiye Camii’nin silüetini bozan ve yıkımın başladığı Akın apartmanındaki çalışmalarında incelemelerde bulundu.



“Gizlenmiş olan bu tarihi yapıları yeniden canlandırmayı düşünüyoruz”

Proje kapsamında 90’a yakın binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Demirtaş, “Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle bu sit alanı içerisinde bulunan kaçak olan yapıların ve betonarme binaları yıkmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 90’a yakın binanın yıkımını gerçekleştirdik.

Bugün de Akın apartmanını, 2010 yılından beri hepimizin üzerinde durduğu, idarenin üzerinde durduğu ve en son mahkemelerin lehimize vermiş olduğu karar doğrultusunda Akın apartmanını yıkıyoruz.

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3 katını yıkacağız. 1370 yıllarında yapılmış olan Latifiye Camii’sini ve minaresi ile birlikte gün yüzüne çıkaracağız. Çünkü bu kaçak yapılaşmaların büyük bir kısmı bizim tarihimizi de gizlemiştir bugüne kadar. İnşallah bu gizlenmiş olan bu tarihi yapıları yeniden canlandırmayı düşünüyoruz. Yani Mardin’i, Mardin’in geleceğini, geçmişinde aramaya çalışacağız. Geçmişi ile birlikte geleceğimize yön vereceğimize inanıyorum.” Dedi.

“Mardinlilere teşekkür ediyoruz”

Tarihi gizleyen betonarme yapıların yıkımında vatandaşlarında duyarlık gösterdiğini anımsatan Vali Demirtaş, “Kurulun almış olduğu 240 tane bina var. İnşallah hedefimiz turizm sezonuna kadar bu binaların büyük bir kısmını yıkmayı düşünüyoruz. Tabi burada hemen hemen yaklaşık tahmin ediyorum Binin üzerinde bina olduğunu düşünüyorum ama biz tabi sadece 240 bina için izin almışız.

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İnşallah kısmet olursa en yakın zamanda bunların tamamını yıkmaya çalışacağız. Hiçbir sorun yaşamıyoruz sağ olsun vatandaşımız bu konuda çok duyarlı. Herkes Mardin’in bu gizlenmiş olan tarihini hakikaten ortaya çıkarılması konusunda bizlere çok ciddi anlamda yardımcı oluyor. Hem fiyat konusunda, hem de yıkım konusunda yardımları ve katkıları var, onun için biz tüm Mardinlilere teşekkür ediyoruz.” Diye konuştu.

Vali Demirtaş’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdülbaki Turğut, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Şahin Arpağ ile diğer ilgililer eşlik etti.