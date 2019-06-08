Mardin'de feci kaza: 6 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 47 LC 878 plakalı otomobil ile 33 ADB 11 plakalı araç, Mardin-Midyat kara yolunda çarpıştı, ardından yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Araçlardan biri elektrik direğine çarpması nedeniyle alev aldı, bu arada tarladaki ekinler de tutuştu.
- Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kazada 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.