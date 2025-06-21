Mardin'de koyun kuyuya düştü: Ekiplerin uğraşları sonucu kurtarıldı

Hayvan sahibine teslim edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, koyunu kuyudan sağ çıkardı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde kuyuya düşen koyunu görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden itfaiye ekibi, kuyuya inerek halat yardımıyla koyunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Hayvan sahibine teslim edildi.
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