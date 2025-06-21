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Meralarda su arama çalışmaları yapılıyor

Meralarda su arama çalışmaları yapılıyor

08:3921/06/2025, Cumartesi
IHA
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Erzincan'da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörü yaz döneminde hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba yemin büyük çoğunluğunu meralardan karşılıyor.
Erzincan'da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörü yaz döneminde hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba yemin büyük çoğunluğunu meralardan karşılıyor.

Erzincan'da köylerdeki meralarda otlatılan hayvanların su ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla ıslah çalışması yapılan meralarda su arama çalışmaları başladı.

Yaklaşık üçte birini meraların oluşturduğu Erzincan'da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık sektörü yaz döneminde hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba yemin büyük çoğunluğunu meralardan karşılıyor. Meralardaki ot verimi ve kalitesinin artırılması ve meraların sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen projeler, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Mera ıslah ve amenajman projeleri, hayvancılık sektörü açısından da önem taşıyor.

Devlet Su İşleri Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü 7. Sondaj Şube Müdürlüğü ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından ıslah çalışması yapılan köy meralarında su bulmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Erzincan Merkeze bağlı Kilimli Köyü ile Mollaköy Beldesi Mahmutlu Mahallesine ait mera alanlarında planlanan sondaj çalışması nedeniyle hayvanların su ihtiyacının karşılanması maçıyla sondaj yeri ve sondaj derinliği belirleme çalışması yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, hayvancılığın Erzincan açısından önemli bir sektör olduğunu vurgulayarak, Erzincan'daki meraların kalite ve verimliliğinin artırılması amacıyla ıslah ve amenajman projelerinin yürütüldüğünü bu kapsamda meralarda otlayacak hayvanların su ihtiyacının giderilmesinin amaçlandığını söyledi. Meralarda sürdürülebilirliğini sağlanması halinde hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kaba yemin meralardan ücretsiz olarak temin edilebileceğini, bunun da yetiştiricilerin maliyetlerini aşağıya çekeceğini kaydetti.


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