Mardin'de patlayıcılı tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

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Evini taşıyan nakliyecileri oğlunun kumbarasını çalmakla suçladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gökhan Özdemir (29), evini taşıyan nakliye şirketi çalışanlarının, içinde 10 bin lira bulunan 3,5 yaşındaki oğlunun kumbarasını çaldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. "Çocuğumun geleceğini çaldılar" diyen Özdemir, haklarını yasal yollardan sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Nakliye şirketinin yetkilisi Tahsin Yıldırım ise suçlamaları kabul etmedi.