Gündem Mardinde patlayıcılı tuzak 1 şehit, 2 yaralı
MARDİN

Mardin'de patlayıcılı tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ömerli'nin Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada 1 askerimiz şehit oldu, 2 askeriz yaralandı.

Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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