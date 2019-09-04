Mardin'de patlayıcılı tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

Ömerli'nin Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada 1 askerimiz şehit oldu, 2 askeriz yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ömerli'nin Tavuklu Mahallesi mevkisinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Patlamada 1 askerimiz şehit oldu, 2 askeriz yaralandı.
Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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