Mavi kategorideki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin'de polislerce yakalandı.
- Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.