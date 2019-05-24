Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Mavi kategorideki terörist yakalandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MERSİN

Son dakika... Mavi kategorideki terörist yakalandı

Mavi kategorideki terörist yakalandı

Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin'de polislerce yakalandı.

  • Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

Gri kategorideki terörist mağarada infaz etmişler
GÜNDEM
Gri kategorideki terörist mağarada infaz etmişler

Evinden çalınan erzaklar depodan çıktı
GÜNDEM
Evinden çalınan erzaklar depodan çıktı
Bombalasalar da vazgeçmeyecek

Bombalasalar da vazgeçmeyecek

​Ruhani, ABD baskısına boyun eğmeyeceklerini söyledi.
Tersane kurulursaistihdam rekoru kırılır

Tersane kurulursa
istihdam rekoru kırılır

Akdeniz'de tersane kararı denizcilik sektörünü heyecanlandırdı.
Mescid-i Aksaitikafa açıldı

Mescid-i Aksa
itikafa açıldı

Bayramın ilk gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​1,5 milyon TL ödülle aranan terörist yakalandı.
Galatasaray'da <br>büyük değişim

Galatasaray'da
büyük değişim

​2 transfer şimdiden bitti, 4 oyuncu gidiyor.
Adil değil

Adil değil

​Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklama.
Erdoğan'a <br>ihtiyaçları var

Erdoğan'a
ihtiyaçları var

​İsveç'te Erdoğan karşıtı kampanyaya tepki.

Bayram<br>öncesi yatırılacak

Bayram
öncesi yatırılacak

​İşsizlik maaşlarının ne zaman ödeneceği belli oldu.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı.
Ödemeler<br>bugün başlıyor

Ödemeler
bugün başlıyor

254 bin çiftçinin hesabına tek seferde yatırılacak.
15 metrede <br>son anda asılı kaldı

15 metrede
son anda asılı kaldı

​İnanılmaz olayda şoförü görenler şaşkınlık yaşadı.
Başkanın kalbine bıçak sapladılar

Başkanın kalbine bıçak sapladılar

31 Mart'ta yeni başkan seçilen isim öldürüldü.
Sandığınızdan çok çalmışlar

Sandığınızdan çok çalmışlar

YSK, hırsızlığın boyutunu ortaya koydu. Tablo vahim.
KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK'lıların sandıklara nasıl sızdığı tek tek açıklandı.
CHP'nin tüm <br>tezleri çökertildi

CHP'nin tüm
tezleri çökertildi

CHP'nin ortaya attığı iddialara tek tek cevap verildi.
'Yeni askerlik' komisyondan geçti

'Yeni askerlik' komisyondan geçti

Kanun Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.