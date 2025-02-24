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Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme: İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı

Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme: İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı

19:5724/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Maydonoz Döner soruşturmasinda İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.
Maydonoz Döner soruşturmasinda İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

“Maydonoz Döner” isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alınmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik operasyonda soruşturma sürüyor. Son olarak yaşanan gelişmede
İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti.

R.Ö.’nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.



#Maydonoz Döner
#FETÖ
#İstanbul

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