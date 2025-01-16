Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere, gerekli işlemlerin ardından ünvanları doğrultusunda sertifikaları verildi. Böylece 2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları kapsamında, 15 Ocak itibarıyla 66 bin 658 öğretmen 'Uzman öğretmen', 249 bin 198 öğretmen de 'Başöğretmen' ünvanı aldı.