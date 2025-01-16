Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hazırlanan '2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz' doğrultusunda 315 bin 856 öğretmen, 'Uzman öğretmen' ve 'Başöğretmen' ünvanı aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu' ve 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği' kapsamında hazırlanan '2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz', 23 Aralık 2024'te yayımlandı. Kılavuzla birlikte öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin başvuru şartları ve takvim ilan edildi.
Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi üzerinden yapıldı. Bu kapsamda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programları, 27 Aralık 2024'te Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı.