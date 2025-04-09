MEB'den açıklama: Erken yaz tatili yok

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin erkene çekileceğine dair haberlerin doğru olmadığını, okulların daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, “MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek” başlıklı haberin yer aldığı belirtildi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren, yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.”