Gündem Meclis 2023e yoğun başlıyor
ANKARA

Meclis 2023’e yoğun başlıyor

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek olan Meclis, yeni yıla yoğun bir mesai işe başlayacak. Meclis’in yeni yılda ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclis 2023’e yoğun başlıyor
​​Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek olan Meclis, yeni yıla yoğun bir mesai işe başlayacak.

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek olan Meclis, yeni yıla yoğun bir mesai işe başlayacak. Meclis’in yeni yılda ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak. Komisyonun oluşturulması için görüşmeler, Genel Kurul’da yarın yapılacak.

KANUN TEKLİFLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Antalya Diplomasi Forumu Vakfı’nın kurulmasını içeren yasa tasarısı için mesaisini sürdürecek olan Genel Kurul’da Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi de görüşülecek. Meclis’te bu hafta, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de müzakere edilecek.

EYT BU HAFTA GELİYOR

2022’nin sonunda açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun tekliflerinin de, Meclis’in gündemine bu hafta gelmesi bekleniyor. Başörtüsü ve ailenin yapısyla ilgili Anayasa değişikliği teklifinin, Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerine bu ay başlanması bekleniyor. Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri de Meclis Başkanlığı’na sunulacak. 7. Yargı Paketi’ni de içeren kanun teklifleri yeni yılda Meclis’e sunulacak düzenlemeler arasında yer alacak.

TBMM'de 2022 yılında 21 kanun yasalaştı
GÜNDEM
TBMM'de 2022 yılında 21 kanun yasalaştı
Batmayan güneş Endülüs

Batmayan güneş Endülüs

​İslâm'ın Avrupa'da ortaya koyduğu muhteşem medeniyet.
Hoş geldin TVNET Radyo

Hoş geldin TVNET Radyo

​102.0 frekansından dinleyicilere gündemi aktaracak.
Cumhurun yüzyılı olacak

Cumhurun yüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.
Masadaki 4 parti rahatsız

Masadaki 4 parti rahatsız

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.
1000 üründe fiyatları sabitledi

1000 üründe fiyatları sabitledi

​Şok Market'ten kampanya.
Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

2023 'enerji yılı' olacak​.
'Para için yaptık' dedi

'Para için yaptık' dedi

​Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
'2. İntifada'dan sonraki en kanlı yıl

'2. İntifada'dan sonraki en kanlı yıl

​İşgalci güç 48 çocuğu öldürdü.
En 'enerjik' lise

En 'enerjik' lise

​Fabrika gibi hizmet veriyor.
Mahallenin 'yaşayan' kütüphanesi

Mahallenin 'yaşayan' kütüphanesi

​MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi.
Köpek katliamı

Köpek katliamı

​Ankara'da dört köpeği tüfekle öldürüp ikisinin gözlerini oydular.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.