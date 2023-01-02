Meclis 2023’e yoğun başlıyor

​​Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek olan Meclis, yeni yıla yoğun bir mesai işe başlayacak.

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek olan Meclis, yeni yıla yoğun bir mesai işe başlayacak. Meclis’in yeni yılda ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak. Komisyonun oluşturulması için görüşmeler, Genel Kurul’da yarın yapılacak.

KANUN TEKLİFLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Antalya Diplomasi Forumu Vakfı’nın kurulmasını içeren yasa tasarısı için mesaisini sürdürecek olan Genel Kurul’da Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi de görüşülecek. Meclis’te bu hafta, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de müzakere edilecek.

EYT BU HAFTA GELİYOR

2022’nin sonunda açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun tekliflerinin de, Meclis’in gündemine bu hafta gelmesi bekleniyor. Başörtüsü ve ailenin yapısyla ilgili Anayasa değişikliği teklifinin, Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerine bu ay başlanması bekleniyor. Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri de Meclis Başkanlığı’na sunulacak. 7. Yargı Paketi’ni de içeren kanun teklifleri yeni yılda Meclis’e sunulacak düzenlemeler arasında yer alacak.

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